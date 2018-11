in foto: Immagine di repertorio

Un'anziana è stata trovata morta ieri sera, martedì 6 novembre, nel suo appartamento in via Beata Suttner alla Borghesiana, periferia di Roma Est. La notizia è stata riportata da Il Messaggero. La donna era sola, come tanti altri anziani che abitano nella Capitale, con i loro cari lontani. Un dramma purtroppo frequente, specialmente nei quartieri cosiddetti ‘dormitori' dai quali i residenti si allontanano la mattina e si spostano verso altre zone per lavoro, per poi far ritorno solo la sera. A vegliarla, nel buio della sua abitazione c'erano i suoi gattini che sono rimasti a fianco del suo corpo senza vita. Secondo quanto appreso, i suoi vicini di casa non avevano più sue notizie da giorni e hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine, dopo che bussando alla sua porta, non ha aperto nessuno. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco che hanno forzato il portone e sono entrati all'interno dell'appartamento. I pompieri hanno trovato l'anziana morta, probabilmente da parecchi giorni.