in foto: Un frammento dei video pubblicato dal ragazzo sui social network

"Torna a casa tua, che schifo. Ma vedi che schifo questo". Su un bus della linea 106 di Atac, che va dal Parco di Centocelle a Grotte Celoni, un'anziana ha insultato e picchiato un ragazzo africano. Quest'ultimo ha ripreso tutta la scena e l'ha pubblicata su Facebook. "Ecco una donna italiana che mi sta sputando addosso", racconta il ragazzo.

"La denuncio per razzismo, mi ha dato del ladro e negro di merda"

"Mi sta dando del negro. Adesso il video lo pubblico su Facebook. Vai menami, menami dai", dice ancora mentre la donna continua a insultarlo, a sputare e a colpirlo con un ombrello. "Adesso vado dai carabinieri e la denuncio. Mi ha picchiato in faccia. La denuncio per razzismo, mi ha dato del negro di merda e pure del ladro. tanto si sa che mi hai menato, si vede. Mi hai pure sputato", la promessa del ragazzo. E l'anziana ha risposto con un altro sputo. Stando ad alcuni testimoni, non è la prima volta che l'anziana si comporta così a bordo dell'autobus. Già in altre occasioni avrebbe insultato altri stranieri, colpevoli solo di aver preso il suo stesso bus. Il video, pubblicato come detto sui social, è stato condiviso e commentato da centinaia di persone. Nessuno a bordo dell'autobus, almeno stando al video diffuso, sembra aver preso le parti del ragazzo insultato e picchiato.