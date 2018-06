Anziana chiusa in camera dai ladri: si salva con un bigliettino d’aiuto lanciato dalla finestra

Un’anziana di 88 anni è stata truffata da due falsi operai. “Siamo dell’Italgas, c’è una perdita e dobbiamo controllare”, le hanno detto. E invece erano due ladri, che prima l’hanno chiusa a chiave in camera sua e poi hanno cominciato a rovistare in casa. La donna non si è persa d’animo, ha preso un foglietto di carta e ha scritto un messaggio di aiuto che poi ha lanciato dalla finestra. Il titolare di un negozio della strada, via Anastasio II, quartiere Aurelio a Roma, l’ha letto e ha avvertito subito la polizia.