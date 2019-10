in foto: Antonio Risi, travolto e ucciso da un pirata della strada a Torre Maura

"Sto cercando in tutti i modi di cercare testimoni. Mio papà è stato investito a Torre Maura il 6 giugno. La persona che l'ha investito è scappata, noi vorremmo sapere chi è e se c'è qualche testimone", racconta al telefono Noemi Risi, figlia di Antonio Risi, travolto e ucciso da un pirata della strada alla periferia est di Roma. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato prima all'ospedale Casilino e poi al Policlinico Umberto I di Roma. E' stato sottoposto a una lunghissima operazione chirurgica, ma il giorno dopo, il 7 giugno, è morto a causa delle gravissime ferite riportate in seguito all'incidente.

L'appello: "Chiunque abbia visto qualcosa contatti la polizia locale"

L'investimento si è verificato in via dell'Albanella, zona Torre Maura, periferia est della Capitale. Stando a quanto ricostruito, Antonio Risi è stato preso in pieno da un'automobile o un furgone mentre stava camminando al lato della strada per recarsi all'ospedale Casilino. Il fatto è accaduto tra le 5 e le 6 del mattino del 6 giugno. "Una persona ha sentito un forte botto, si è affacciata, ha visto un uomo a terra. E' tutto ciò che sappiamo. Era sul lato della strada ed è stato preso da un'automobile o un furgone, non lo sappiamo", spiega la figlia. L'appello: "Chiunque abbia visto qualcosa o sappia qualcosa, può contattare l'ufficio Le Torri della polizia locale. Ci rivolgiamo a chiunque possa aiutarci, anche in forma anonima". Il primo ottobre, a Torre Maura, si è tenuta una fiaccolata di ricordo di Antonio Risi.