Tragedia all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Qui un neonato di soli quattro giorni è deceduto per cause ancora da chiarire. Il piccolo Antonio era il figlio di una giovane coppia di Priverno, in provincia di Latina, che avevano deciso di far nascere il loro piccolo allo Spaziani. Ma ieri – domenica 7 gennaio – il bimbo è morto prima di essere dimesso con la madre.

Sul decesso del neonato è stata aperta un'inchiesta e il magistrato di turno ha disposto un'autopsia sul corpo del piccolo, di cui si attendono i risultati per conoscere le ragioni del decesso. Le indagini sono condotto dagli agenti della Squadra Mobile della Procura di Frosinone, che hanno già sequestrato le cartelle cliniche riguardanti la degenza e il parto del neonato. Da quanto si apprende al momento della nascita e successivamente piccolo non avrebbe mostrato problemi di salute.