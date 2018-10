in foto: La cerimonia in memoria del rastrellamento del ghetto ebraico del 16 ottobre 1943

"Davanti all'olocausto – abisso della storia – torniamo a inchinarci". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 75esimo anniversario del rastrellamento e della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma. Il ricordo delle drammatiche vicende del 1943 è celebrato oggi, martedì 16 ottobre giorno in cui i soldati tedeschi fecero irruzione in via del Portico d'Ottavia e nelle strade vicine. "Fu un sabato di orrore, da cui originò una scia ancor più straziante di disperazione e morte: la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma costituisce una ferita insanabile non solo per la comunità tragicamente violata, ma per l'intero popolo italiano".

Poi, l'appello ai ragazzi, che rappresentano l'eredità della memoria storica del nostro Paese: "Le lezioni più tragiche della storia vanno richiamate alla conoscenza e alla riflessione delle giovani generazioni, affinché, nel dialogo, cresca la consapevolezza del bene comune" prosegue Mattarella. "Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, è un monito permanente alla nostra civiltà, che si è ricostruita promettendo solennemente ‘mai più e, tuttavia, ogni giorno è chiamata a operare per svuotare i depositi di intolleranza, per frenare le tentazioni di sopraffazione, per affermare il principio dell'eguaglianza delle persone e del rispetto delle convinzioni di ciascuno".

Sono trascorsi 75 anni dall'azione violenta della Gestapo, a Roma furono 1259 le persone della comunità ebraica rastrellate dai soldati tedeschi: 207 bambini, 363 uomini e 689 donne. "In questo giorno di memoria e raccoglimento, la repubblica si stringe alla comunità ebraica italiana, ai parenti, ai discendenti dei deportati, poi torturati e uccisi, e rinnova il proprio impegno per rafforzare i valori della costituzione, che si fonda sull'inviolabilità dei diritti di ogni persona e che mai potrà tollerare discriminazioni, limitazioni della libertà, odi razziali".

La lettera di Virginia Raggi

Questa mattina a Roma si è svolta la cerimonia di Commemorazione nel quartiere ebraico, alla presenza della presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, della sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina si è rivolta ai giovani dalle pagine del Messaggero con una lettera: