in foto: Anna Fusco (ph Daniele)

"Anni fa avrei pensato: dove vado a fare la modella o l'attrice senza una mano? Oggi invece vado e trovo porte aperte". Sono le parole di Anna Fusco, una ragazza nata senza una mano e l'avambraccio sinistro. Ma ciò non le ha impedito di vivere appieno la vita, dedicandosi a innumerevoli impegni e passioni. Ventotto anni, bionda, con un fisico mozzafiato, ha raccontato la sua esperienza di aspirante miss e attrice in un'intervista a Fanpage. "Mi manca una mano? – ha detto – non sento l'esigenza di portare una protesi perché sono nata così e non mi serve. Per è un pezzo in più, non sento la necessità di essere uguale agli altri". La ragazza canta, balla, sfila e suona il pianoforte. "Tutto quello che ho voglia di fare lo faccio" dice sorridendo. Anna sogna di fare l'attrice e ha partecipato due volte a Miss Italia: "Già il fatto di arrivare alle finali regionali mi dimostra che ho gareggiato al pari di chiunque".

Anna lavora in un negozio di articoli sportivi a Roma e vuole aiutare altre persone affette da disabilità ad accettarsi, specialmente i genitori che si trovano a dover affrontare un percorso simile con il loro bambino, dando un supporto motivazionale. "Racconto alle mamme e ai papà con figli che hanno una patologia come la mia che per noi è normale essere così, ci siamo nati, ma è importante che loro non trasferiscano sul proprio bambino i loro traumi".