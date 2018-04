Sono circa le 17.30 e a Ponte Milvio si ritrovano i tifosi della Lazio in attesa di entrare all'Olimpico per il derby con la Roma. Birre, sciarpe e cori come da trazione, mentre nei dintorni dello stadio si registra qualche momento di tensione tra polizia e tifosi. E purtroppo non è mancato neanche il consueto corredo di saluti romani e cori antisemiti da parte di un gruppo di ultras della Lazio.

Come documentato da un video reso pubblico da il Messaggero sono decine i tifosi biancocelesti che intonano "Anna Frank è della Roma" facendo il saluto con il braccio teso e postando "l'impresa" sui social network. Ancora una volta gli sfottò tra tifoserie avversarie prendono la piega dell'antisemitismo e i simboli di un triste passato si mischiano con la passione per la squadra del cuore.

Solo pochi mesi fa proprio gli ultras della Lazio erano finiti nella bufera per degli adesivi attaccati in Curva Sud che raffiguravano Anna Frank con la maglia della Roma. Per l'episodio 13 tifosi della Lazio sono stati colpiti da un provvedimento di Daspo. Solo alcuni giorni fa i tifosi biancocelesti coinvolti si sono giustificati davanti agli inquirenti, spiegando che pensavano che quella raffigurata non fosse Anna Frank, bensì "la figlia di Fantozzi".