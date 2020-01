in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale tra tre auto sulla via Casilina, ad Anagni, in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto martedì 20 gennaio nel territorio della provincia di Frosinone. A rimanere coinvolte tre auto, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Ferito un passeggero, il luogotenente Carlo D'Onorio, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni. Il militare è stato soccorso e trasportato in ambulanza, fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.

Scontro tra tre auto sulla Casilina

Erano da poco passate le ore 18 quando una Focus, una Golf e una Bmw si sono tamponate, una delle auto è finita fuori strada. A dare l'allarme i passeggeri che hanno segnalato l'accaduto, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata, è intervenuto il personale sanitario del 11, che ha soccorso il luogotenente e lo ha trasportato nel nosocomio di Frosinone. Arrivato in ospedale, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

Finanziere ferito: non è grave

Presenti, oltre ai militari della Guardia di Finanza, carabinieri e agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi scientifici per accertare la dinamica del sinistro e gestito la viabilità, per agevolare l'intervento e il transito dei veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine delle operazioni. Conclusi gli accertamenti, la circolazione è tornata alla normalità nel corso della serata.