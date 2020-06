"Mi fa rabbia vedere gente andare in giro senza mascherina, dicendo che il Covid è tutta una montatura. Non perché sto male, ma perché in questi mesi ho visto persone stare peggio di come sto io". Andrea è un operatore sanitario, lavora al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli di Roma. Ha iniziato a stare male il 17 maggio: prima la tosse, poi la mancanza di olfatto. Poi, il tampone positivo al coronavirus. Da allora è ricoverato e sta combattendo per sconfiggere la malattia. Se c'è una cosa che non sopporta però, è vedere le persone andare in giro come se il virus fosse stato definitivamente debellato. O peggio, come se non fosse mai esistito.

"Gilet arancioni? Mi fanno rabbia"

Il riferimento è ovviamente alla manifestazione dei gilet arancioni che si è tenuta a Roma il 2 giugno. Centinaia di persone guidate dal generale dei carabinieri a riposo ed ex politico Antonio Pappalardo, tutte ammassate senza mascherina a piazza del Popolo, la maggior parte convinte che il virus non esista e che indossare i dispositivi di protezione individuali non abbia senso. "Capisco la rabbia, non tutti quelli che sono andati alla manifestazione erano in malafede – continua Andrea – C'è tanta gente in difficoltà che ha perso il lavoro, ma vedere questo malessere sfruttato da certi personaggi mi dà molto fastidio".

Le teorie complottiste sul coronavirus

La pandemia da coronavirus è in effetti un oceano dove i complottisti più fantasiosi sguazzano a meraviglia. Da chi sostiene che sia un invenzione del Nuovo ordine mondiale per impiantare vaccini sintetici all'interno del corpo umano e dimezzare la popolazione terrestre, a chi afferma che le mascherine causano problemi respiratori, sono purtroppo molte le persone che credono a queste storie. "C'è gente che lavora con la mascherina nei reparti ospedalieri e la tiene tutto il giorno – conclude Andrea – Casi di medici svenuti a causa della mascherina sinceramente non me li ricordo".