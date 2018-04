in foto: Andrea Camilleri e Luca Zingaretti, interprete del commissario Montalbano, a Roma nel 2003

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri professore emerito dell'università di Tor Vergata. Il padre del commissario Montalbano verrà insignito del titolo di Distinguished Professor (Professore Emerito) da parte dell'ateneo romano. "Con la sua narrativa storica, con le sue drammaturgie, con le sue sceneggiature televisive, con le sue regie, con i suoi romanzi d'indagine, Andrea Camilleri rappresenta la memoria civile di almeno quattro diverse generazioni del nostro Paese, dalla seconda guerra mondiale a oggi", si legge nelle motivazioni.

La cerimonia è fissata per il prossimo 12 aprile alle ore 10 e 30 presso l'aula magna della Facoltà di Economia. All’evento, introdotto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Giuseppe Novelli, interverranno Nicola Vittorio, Delegato del Rettore per la formazione dottorale, Pasquale Mazzotta, Presidente delle strutture di coordinamento dei dottorati di Ateneo, Alessandro Cinque, dottorando in Economia Aziendale e Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e docente di fama internazionale. A dare lettura delle motivazioni, Marina Formica, Delegata del Rettore alle iniziative culturali. L’accesso sarà permesso fino ad esaurimento posti.