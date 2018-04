"Io ringrazio commosso, realmente, dell'onore che mi viene fatto. Vi ringrazio per il calore umano, per l'affetto che ho sentito, mi state regalando una mattinata felice. Non credo che uscendo da questa splendida università tutto vi sarà facile, io vi auguro di avere tutto il coraggio e la volontà di riuscire, ve lo auguro di tutto cuore". Così Andrea Camilleri nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina all'Università di Tor Vergata. Allo scrittore siciliano l'ateneo romano ha conferito il titolo di professore emerito. Camilleri, 92 anni e affetto da cecità da alcuni anni, ha risposto alle domande degli studenti e ha parlato del suo futuro: "Morirò il giorno stesso in cui mi sarò stufato di scrivere o mi sarà passata la voglia o non ce la farò più. Carlo Bo, grande critico, ha detto: ‘Io non so se la mia vita l'ho vissuta o l'ho letta'. Io posso dire che non so se la mia vita l'ho vissuta o l'ho scritta. Pirandello diceva: ‘La vita o la si scrive o la si vive'. No, la si vive e la si scrive".

Queste le motivazioni del conferimento lette da Marina Formica, delegata del Rettore alle iniziative culturali dell'Ateneo: