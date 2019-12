La stagione della grande musica lirica alle Terme di Caracalla si inaugurerà con un'attesissima esibizione: il tenore di fama mondiale Andrea Bocelli si esibirà il prossimo 21 giugno 2020 in una delle quinte più spettacolari e suggestive del mondo, tra le vestigia dell'antica Roma. Una data unica, uno spettacolo ideato e prodotto da Friends and Partners e in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. Bocelli si esibirà per la prima volta sul palco delle Terme di Caracalla per un intero concerto, mettendo in scena con un'orchestra alcune delle aree più famose del suo repertorio lirico. "Insieme ad una grandiosa Orchestra, tra il fascino delle rovine e la suggestione delle notti romane, Bocelli darà vita ad una antologia di pagine tratte dal repertorio lirico, una raccolta delle più celebri arie selezionate dai capolavori dei grandi compositori, ripercorrendo appieno il vastissimo repertorio dell'Opera ricco di accese passioni e struggenti tragedie", si legge nella nota che annuncia il concerto.

Andrea Bocelli – Rome 2020: come acquistare i biglietti e quanto costa

Le prevendite per Andrea Bocelli – Rome 2020 si sono aperte il 4 dicembre su www.ticketone.it, mentre dall'11 dicembre sono acquistabili in tutti i punti vendita abilitati. Il costo dei biglietti acquistabili va dai 185 euro ai 600 euro per un posto L'orario di inizio del concerto è previsto per le ore 21.00.

Andrea Bocelli a Caracalla dopo il trionfo mondiale di ‘Sì'

Il tenore è reduce della candidatura successo mondiale del suo ultimo album pop “Sì” (Sugar). Un milione di copie festeggiate ora con un'edizione speciale "Sì Forever (Diamond Edition)", con contenuti e duetti inediti. L'album ha rappresentato il ritorno di Andrea Bocelli ha un lavoro composto esclusivamente di inediti dopo 14 anni, e ci sono duetti con Dua Lipa, Ed Sheeran, Josh Groban e il soprano Aida Garifullina. Il tenore duetta per la prima volta in un'incisione con suo figlio Matteo Bocelli.