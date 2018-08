in foto: Autobus in fiamme sul Gra

Ancora un autobus Atac in fiamme. Nella notte su un bus della linea N2, che non aveva passeggeri e si dirigeva in rimessa, si è verificato "un principio di incendio" che, secondo Atac, "ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare all'altezza di via Ardeatina".Non ci sono stati feriti.

Le fiamme sono state spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco. "Per ragioni ancora da accertare, un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo e' stato interessato da un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il GRA all'altezza di via Ardeatina. Nessuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco", il testo della nota diffusa da Atac.

Dall'inizio dell'anno sarebbero già 18 gli autobus, in gran parte mezzi Atac, andati in fiamme a Roma. L'ultimo episodio lo scorso 10 agosto, quando su un bus della linea 046 era scoppiato un incendio nella zona di Tor Vergata, periferia sud est di Roma. Lo scorso 8 maggio in via del Tritone, a pochi passi da via del Corso e da tutti i monumenti più importanti di Roma, un autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme.