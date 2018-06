Ancora sangue sulle strade di Roma, questa volta su via Nomentana. Nella tarda serata di ieri – lunedì 25 giugno – una Fiat 500 si è andata a schiantare contro un palo al lato della strada, all'altezza dell'incrocio di via Carlo Fea proprio di fronte alla facoltà di Filosofia di Villa Mirafiori all'altezza del civico 120. Erano circa le 23.00 quando si è verificato lo schianto terrificante: l'uomo al volante dell'utilitaria per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua vettura, finendo a grande velocità contro il pilone di ferro.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorsi sanitari del 118. Estratto dall'abitacolo l'uomo è stato trasferito in ambulanza al vicino Policlinico Umberto I: entrato in condizioni disperate al pronto soccorso, gli sforzi dei medici sono stati purtroppo inutili ed è deceduto poco dopo il suo ingresso. Gli agenti della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica del sinistro. Da quanto si apprende non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone. Forse la vittima è stata colta da un malore, a stabilirlo sarà l'autopsia.