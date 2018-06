E pensare che, su quella strada, erano in corso lavori di rifacimento del manto stradale: l'ennesima buca, una voragine, spaventosa per profondità, si è aperta a Roma. Questa volta è toccato, di nuovo, al quartiere di Centocelle: la maxi buca si è aperta, infatti, tra via Ferentino e via Tor de' Schiavi. Come detto, la profondità della buca genera molta preoccupazione: si teme infatti ci possano essere crolli e cedimenti del manto stradale, in un'arteria fondamentale e molto trafficata del quartiere capitolino. Gli agenti della Municipale, allertati proprio dagli operai, hanno provveduto a transennare la voragine e a chiudere al traffico automobilistico il tratto di strada.

In poco più di 5 mesi, a Roma, sono oltre ottanta le buche, più o meno grandi, che hanno falcidiato le strade, facendo scattare una vera e propria emergenza. Proprio a Centocelle, in via dei Gerani, soltanto qualche settimana fa, una betoniera era rimasta incastrata in una voragine, dal momento che il manto stradale aveva ceduto sotto il peso del mezzo. Per fortuna non sono stati registrati feriti: si tratta soltanto di uno dei numerosi episodi che, come detto, in circa 5 mesi hanno visto sfortunate protagoniste le strade della Capitale.