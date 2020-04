in foto: foto di repertorio

Per il secondo giorno consecutivo all'Istituto Spallanzani di Roma sono più le guarigioni dei nuovi ricoveri per infezioni da coronavirus. I pazienti Covid-19 positivi ricoverti, si legge nel consueto bollettino, sono in totale 185, di cui 19 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimmesi sono 209 fino a questa mattina. "Sono commosso. Ringrazio tutti i nostri operatori, splendidi e impagabili nella loro professionalità e umanità. Ringrazio la Regione per il costante incitamento. Prego il Signore perché continui a illuminare la nostra azione", ha scritto ieri sera sul suo profilo Facebook il dottor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.

Bollettino Spallanzani 6 aprile, il testo integrale

Questo il testo integrale del bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani: