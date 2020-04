in foto: La mappa degli spostamenti a Roma secondo Apple

Dopo Google anche Apple ha messo a disposizione i dati sugli spostamenti rilevati attraverso la sua applicazione ‘Mappe'. I dati, specifica l'azienda agli utenti, saranno pubblicati ogni giorno, ma non saranno associati ai dati dei possessori dei telefoni o ai loro Apple Id. Apple ricorda anche che non traccia o immagazzina i dati degli spostamenti degli utenti. Per quanto riguarda Roma, secondo Apple il trasporto pubblico è crollato del 95 per cento, le passeggiate a piedi sono scese del 94 per cento e il tempo speso alla guida dei veicoli è calato del 90 per cento. Questi sono invece i dati nazionali, leggermente più alti rispetto ai valori della Capitale: trasporti -90%, passeggiate -88%, tempo alla guida -85%.

I dati sugli spostamenti diffusi da Google

Come detto anche Google ha già messo a disposizione nei giorni scorsi i dati raccolti attraverso le proprie app (sempre, fa sapere l'azienda, rispettando la privacy degli utenti). Per quanto riguarda il Lazio, secondo i dati lo shopping e le attività ricreative sono crollate del 94 per cento, il tempo speso in farmacia è sceso del 71 per cento, il tempo in casa è aumentato del 24 per cento, mentre quello sul posto di lavoro è sceso del 61 per cento. Infine il tempo speso alle stazioni dei mezzi pubblici è sceso dell'87 per cento. A questo link i dati di tutte le nazioni del mondo raccolti da Google e quelli raccolti da Apple.