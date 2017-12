Incidente mortale alla stazione degli autobus dell'Anagnina, dove un bus Cotral fuori servizio ha investito e ucciso un pedone, un signore di nazionalità tunisina di 61 anni. Stando a quanto riporta Il Messaggero, intorno alle 17 e 30 di ieri pomeriggio il conducente del mezzo ha imboccato contromano la corsia per uscire dalla stazione e ha investito l'uomo, morto praticamente sul colpo.

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, i carabinieri e i vigili urbani. I medici del 118 non hanno però potuto fare nulla per salvare l'uomo. I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti del VII gruppo tuscolano.

La dinamica dell'incidente all'Anagnina.

Stando a quanto riporta il Messaggero, la vittima si sarebbe accovacciata per raccogliere forse qualcosa che era caduto in strada e così il conducente non si sarebbe accorto di nulla. L'uomo investito stava per prendere un autobus diretto ai Castelli Romani, mentre l'autobus, fuori servizio e quindi senza passeggeri a bordo, arrivava dal deposito di Colleferro per effettuare la corsa diretta proprio a Colleferro con partenza alle 17,50 dall'Anagnina. L'autista, 58 anni, è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto al drug test e all'alcol test. È indagato per omicidio colposo.