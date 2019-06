in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale sulla Casilina ad Anagni, nel territorio della provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno. A scontrarsi sono state due auto e nell'impatto sono rimaste ferite due persone. I due veicoli, una Peugeot grigia e un'Alfa Romeo Mito nera, stavano viaggiando all'altezza della frazione di San Bartolomeo, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento e i due conducenti sono rimasti feriti. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario del 118, che ha soccorso i feriti e li ha trasportati con urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono serie. Presenti per i rilievi scientifici necessari al caso gli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Traffico sulla Casilina ad Anagni

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona. Lungo via Casilina all'altezza di San Bartolomeo, si sono formate rallentamenti e code di auto incolonnate, in transito lungo il tratto di strada interessato dal sinistro. I disagi si sono verificati perché la carreggiata era parzialmente occupata dai veicoli dopo lo scontro, e per agevolare le operazioni di soccorso ai feriti. Una volta liberata la strada dalle auto incidentate la situazione è tornata progressivamente alla normalità.