Momenti di tensione per un bimbo di sei anni che è stato soccorso in eliambulanza ad Anagni, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni ricevute, il piccolo avrebbe sbattuto la testa a seguito di una caduta mentre era impegnato a giocare. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 5 marzo, in viale Regina Margherita. Ricevuta la chiamata d'emergenza, un elicottero è partito da Roma ed è atterrato sull'elisuperficie della famiglia Beccidelli, nel Comune del Frusinate. Il personale sanitario del 118 lo ha stabilizzato sul posto per poi trasportarlo con urgenza all'ospedale Gemelli. Secondo le primissime informazioni apprese, le condizioni del bambino sarebbero gravi. Pare che il piccolo sia scivolato e sia caduto a terra sbattendo la testa.

Bimbo cade da una finestra di casa a Roma

Lo scorso 9 settembre un bambino di 8 anni è caduto dalla finestra di un palazzo in via Franco Sacchetti, in zona Talenti a Roma. Al momento dell'accaduto il bambino si trovava nella camera da letto dei genitori che stavano dormendo. Il piccolo ha aperto le imposte, probabilmente si è sbilanciato perdendo l'equilibrio ed è caduto nel vuoto precipitando per 10 metri prima di schiantarsi al suolo. Un incubo per la madre e il padre che subito dopo l'impatto si sono accorti di ciò che era successo e hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il bimbo e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù in gravi condizioni.