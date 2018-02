Dura protesta degli ambulanti di via Tuscolana, che hanno letteralmente paralizzato il traffico cittadino quest'oggi. Come annunciato, dunque, gli ambulanti sono scesi in piazza per protestare contro la decisione, presa due settimane fa dall'amministrazione comunale, di delocalizzare gli ambulanti da Via Tuscolana, nei pressi di Cinecittà, nelle aree di via Tito Labieno.

La protesta è arrivata fino al Circo Massimo ed ha visto partecipare anche alcune decine di furgoni. Il risultato è stata la chiusura di Piazza della Bocca della Verità, con forti ripercussioni al traffico veicolare in tutta l'area circostante. Chiusa anche Via dei Cerchi, tra Via di San Teodoro e Piazza della Bocca della Verità, con il traffico deviato su Via dell'Ara Massima di Ercole.

Qualche momento di tensione quando uno degli ambulanti, alla guida di un furgone, ha risposto in maniera veemente ad alcuni agenti della Polizia Locale che presidiavano la zona. All'incrocio con Via del Quadraro, infatti, uno degli agenti aveva invitato l'uomo ad accelerare, pena una multa. E l'uomo a quel punto è sceso dal furgone, urlando all'agente di avere cinque figli ed un muto da pagare. Dopo qualche momento di agitazione, la situazione è subito rientrata.

La protesta degli ambulanti ha poi raggiunto la sede del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Roma, situato in Via dei Cerchi, chiedendo l'immediato annullamento della delocalizzazione degli spazi fissi ed a rotazione voluta dall'amministrazione comunale, nonché un maggiore contrasto al commercio abusivo, secondo quanto riferito da alcuni manifestanti. Nell'area di Via Tito Labieno dove sono stati spostati gli ambulanti, invece, si sono radunati alcuni dei titolari delle licenze che invece non hanno aderito alla linea di protesta dei sindacati.