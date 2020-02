in foto: Foto dal sito Ambulanti di Forte dei Marmi

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a Roma. L'appuntamento è in programma per la giornata di domenica 16 febbraio, dalle ore 8 alle 19, in via Duccio di Buoninsegna e in via Alessio Baldovinetti, nel quartiere Eur. Si tratta di un evento che ha come protagonista il Made in Italy artigianale e al quale si attende la partecipazione di tantissimi espositori. Il mercato itinerante degli Ambulanti di Forte dei Marmi è da anni in città, grazie a venditori che portano avanti l'eccellenza della tradizione artigianale toscana nella produzione di capi e accessori in pelle, pellicce, capi e accessori in cachemire, tessuti e biancheria, oggetti per la casa. Prodotti di qualità confezionati con materiali pregati che attirano ad ogni incontro circa 20mila visitatori, per trascorrere qualche ora a passeggio curiosando tra i banchi in cerca dell'acquisto perfetto.

La storia degli Ambulanti di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è una destinazione turistica di élite mondiale ed il suo mercato è frequentato da un ampio target, oltre che da cittadini di zona e turisti, anche da attori e da magnati, russi ed arabi, dove trovare dalle ceramiche alla pelletteria, dalle stoffe ricercatissime, ai caldi e morbidi golfini in pregiato cashmere. Una storia quella del Consorzio nata nel 2002, con il progetto di rendere il mercato uno spettacolo itinerante, con tappe in tutta Italia, mantenendo la sua unicità nel presentare marchi e merce che garantiscano qualità e genuinità.

Le tappe del mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Roma domenica 16 febbraio, per poi sposarsi domenica 23 febbraio a Portogruaro in provincia di Venezia, con l'allestimento in via Garibaldi e nel centro storico. Successivamente domenica 1 marzo saranno a Tortona in provincia di Alessandria e poi a Verona. "Il vero significato del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi – spiega il presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli – è un ritorno alla tradizione culturale più ancora che strettamente commerciale, un autentico spettacolo capace di esaltare le migliori espressioni di artigianato e commercio italiano".