Da oggi c'è un'importante novità per i clienti di Amazon Prime – il servizio di consegna veloce ad abbonamento del colosso di Jeff Bezos – residenti nella capitale: per oltre un milione di prodotti è stato attivato il servizio Consegna Oggi. Roma è la seconda città italiana, dopo Milano, dove facendo un ordine in mattinata del valore minimo di 29 euro i clienti si vedranno recapitare il pacco dal corriere tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso. I codici postali coperti dal servizio sono disponibili sull'apposita pagina del sito. I prodotti disponibili variano dall'elettronica agli accessori, dal vestiario ai libri, dai film a molto altro.

"Siamo entusiasti di estendere a tutti i clienti Prime nell’area di Roma la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, che si somma ai tanti vantaggi già inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l'archiviazione di foto con Prime Photos, tutti senza costi aggiuntivi – Lou Santini, Director EU Prime at Amazon – “Roma si aggiunge così a Milano come seconda città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime questo servizio di consegna veloce. I clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa".

Come acquistare su Amazon con Consegna Oggi

"I clienti Amazon Prime che effettuano spedizioni nell’area di Roma possono ora trovare e ricevere i prodotti in giornata, acquistando sia dal proprio PC che dal proprio dispositivo mobile. Ci sono due modi semplici per trovare i prodotti disponibili con Consegna Oggi. – si legge in una nota – I clienti Prime possono cercare il logo Consegna Oggi nelle pagine dei prodotti idonei, aggiungere articoli per un totale di ordine superiore ai 29 Euro, e quindi scegliere l’opzione di Consegna Oggi senza costi aggiuntivi al momento del check-out. In alternativa i clienti Prime possono anche utilizzare la funzione “Ricevi oggi”, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti idonei alla Consegna Oggi durante la ricerca"