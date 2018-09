Con una nota Ama, l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti della capitale, rende noto che lo sciopero indetto per venerdì 14 settembre dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel. La revoca dall'astensione del lavoro, è arrivata dopo un nuovo incontro con l'amministrazione comunale, giudicato soddisfacente dalle rappresentanze sindacali. Il prossimo venerdì "tutti i servizi di igiene urbana nella città di Roma saranno pertanto regolarmente assicurati".

"Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Pinuccia Montanari – Le richieste dei lavoratori hanno incontrato le scelte politiche e strategiche dell’Amministrazione. Vogliamo tranquillizzare anche i lavoratori, che vogliamo al nostro fianco per cambiare profondamente il modo di gestire i rifiuti nella Capitale. Continuiamo ad essere fortemente impegnati per garantire ad Ama la continuità economica e operativa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione strategica di Roma Capitale per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo".