in foto: Foto di repertorio

"L'Alta velocità tra Cassino e Frosinone è il primo grande investimento in tempo Covid, un piano d'azione per il rilanciare il sistema economico e turistico del Lazio che ammonta al valore di 18 miliardi di euro". A dichiararlo il governatore Nicola Zingaretti, che ha illustrato i contenuti dell'accordo tra Regione e Ferrovie dello Stato, a margine del confronto con l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri. "Investire o modernizzare e innovare il sistema di trasporti – ha dichiarato Zingaretti – per lavorare per produrre sviluppo, ma anche per ridare fiducia e speranza al sistema Paese, al sistema Italia". Ma non solo, in cantiere c'è un decreto la cui firma è prevista la prossima settimana e che prevede "il via libera ad altri 30 milioni da destinare alle infrastrutture del Lazio" ha spiegato De Micheli.

Le novità sulla linea Roma-Cassino

Il protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Ferrovie dello Stato dei prevede che dei 18 miliardi di euro di investimenti 13 miliardi di euro vengano dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro sarebbe invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni. Per quanto riguarda la linea ferroviaria Roma-Cassino, a partire da questa estate due treni dell'Alta velocità al giorno fermeranno nelle stazioni di Frosinone e Cassino, per agevolare gli spostamenti dei pendolari diretti verso la Capitale e ridurre i tempi a quarantuno minuti.