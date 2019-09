Circolazione ferrovia rallentata sulla linea alta velocità Roma-Firenze a causa di un problema tecnico a un treno passeggeri.Traffico rallentato e ritardi fino a 30 minuti per i convogli in viaggio dalle 13,30 di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Stando a quanto informa Trenitalia, il treno che ha avuto il problema tecnico è tuttora fermo tra la stazione di Roma Tiburtina e Settebagni, a nord della Capitale.

Per lavori sospesi collegamenti tra Tuscolana e Ostiense

Sempre nel Lazio sono previsti cantieri sabato 7 e domenica 8 settembre tra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Ostiense per lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea per il traffico dei treni merci. Per tutta la durata dei lavori sarà sospeso il servizio ferroviario tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Fra le due stazioni si potrà utilizzare la metropolitana di Roma;i treni della linea FL1 Orte/Fara Sabina-Roma-Fiumicino Aeroporto provenienti da Orte e Fara Sabina faranno capolinea a Roma Tiburtina e Roma Tuscolana, quelli provenienti da Fiumicino Aeroporto a Roma Ostiense;itreni della linea FL3 Viterbo-Cesano-Roma Tiburtina e della FL5 Pisa-Grosseto-Civitavecchia-Roma Termini faranno capolinea a Roma Ostiense; il servizio Leonardo express sarà cancellato per l’intero percorso e sostituito con autobus. I bus sostitutivi fermeranno in piazza dei Cinquecento a Roma Termini e in via Generale Felice Santini, altezza parcheggio di fronte uscita stazione ferroviaria, a Fiumicino Aeroporto.