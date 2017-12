in foto: L'intervento dell'eliambulanza sul Monte Terminillo, Rieti

Un escursionista è morto sul monte Terminillo, provincia di Rieti. Stando a quanto comunica il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS, si tratta di un uomo di 65 anni di Roma. Per il momento non è stata diffusa la sua identità. Nel primo pomeriggio di oggi l'uomo è scivolato dalla vetta del Terminillo, versante sud, e ha fatto un volo di circa 400 metri nel vuoto. A lanciare l'allarme sono stati i suoi due compagni di cordata. Il 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente con un'eliambulanza con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, mentre i due escursionisti superstiti hanno raggiunto il Rifugio Angelo Sebastiani per indicare ai soccorritori nel dettaglio il punto dove si è verificata la tragedia.

Il corpo è stato ritrovato nella Valle del Sole.

Sul posto è intervenuta una squadra di terra della stazione del SASL CNSAS di Rieti e l'elicottero del 118 della Regione Lazio. Le ricerche sono state condotte dai tecnici del Soccorso Alpino insieme agli uomini della polizia in servizio sul Terminillo. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella cosiddetta Valle del Sole ed è stato trasportato in un punto sicuro dove il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Sul posto sono intervenuti, oltre che ai poliziotti e agli uomini del Soccorso Alpino, anche i vigili del Fuoco.