Fa retromarcia con la sua automobile e investe una bimba di appena due anni. Tragedia ad Allumiere, comune alle porte della Capitale. Ieri pomeriggio, si legge sul quotidiano locale Trcgiornale, un automobilista ha preso in pieno una bambina di quasi due anni mentre era intento a compiere una manovra in retromarcia. La piccola è stata soccorsa immediatamente dai medici del 118, ma le condizioni sono apparse da subito gravissime. È stata trasportata d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dov'è stata operata, ma gli sforzi dei chirurghi sono stati inutili. La bimba è morta poco dopo il suo arrivo. Anche il papà, arrivato in ospedale, si è sentito male.

Sul tragico incidente indagano i carabinieri.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione locale, coordinati dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo sul caso. L'incidente è avvenuto nei pressi dei giardini di via Roma, nel centro storico del piccolo comune (4mila abitanti) a nord ovest di Roma. Ancora da chiarire resta l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è chiaro se l'uomo al volante dell'automobile si sia fermato a prestare soccorsi e quindi sia stato identificato. Non è chiaro neanche se l'uomo sia stato già inserito nel registro degli indagati. Seguono aggiornamenti.