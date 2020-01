in foto: Ex Garage – Casa delle Associazioni

Dal 26 gennaio 2020 all'Ex Garage – Casa delle Associazioni di via Prenestina a Roma verrà inaugurata la mostra fotografica Outdoor. Scatti di vita, che inaugurerà il ciclo di mostre ed eventi pensati per il nuovo anno. Questo luogo, ancora in via di ristrutturazione, nasce grazie al progetto di riqualificazione urbana ‘E la periferia trova un centro', ideato da Yes Art Italy, associazione culturale nata ormai dieci anni fa. Alla base, si legge sul comunicato, c’è un presidio enogastronomico in continuo rapporto con l’arte in tutte le sue forme come pittura, scultura, fotografia, produzione video, musica, teatro, danza, letteratura, tipografia a caratteri mobili, moda, falegnameria e realizzazione di arazzi. Uno spazio molto esteso è dedicato alle mostre temporanee, allestite dalla storica dell’arte e curatrice Anna Valeria Puzzo.

La mostra Outdoor. Scatti di vita

Dato l’obiettivo che si pone questo luogo, Outdoor. Scatti di vita, spiega la curatrice, "vuole omaggiare la periferia di Roma attraverso una rassegna composta da quattro fotografi romani che hanno fatto del loro lavoro una vera e propria documentazione del suburbio romano. Non si vogliono mettere in evidenza i classici aspetti negativi del “fuori porta” ma la maniera di

vivere e i risvolti che possono essere, sovente, positivi dei vari quartieri e che fanno anch’essi parte del quotidiano romano per molti sconosciuto e altamente stereotipato". L'inaugurazione della mostra è in programma domenica 26 gennaio 2020 dalle 0re 18. Il tesseramento è obbligatorio (3 euro). L'Ex Garage – Casa delle Associazioni si trova in via Prenestina all'altezza di Tor Sapienza.