in foto: Cominciati i lavori per l’allestimento del circuito di gara del Gran Premio di Formula E all’Eur, Roma

Dopo il successo dello scorso anno torna a Roma il Gran Premio di Formula E, la gara riservata alle automobili da corsa elettriche. L'edizione 2019 del gran premio è in programma sabato 13 aprile, ma i lavori per la costruzione delle strutture e della pista sono cominciati già ieri, domenica 31 marzo, e termineranno il prossimo 10 aprile. I cantieri saranno attivi di notte, dalle 20 e 30 alle 5 e 30. Le giornate di gara sono previste dal 10 al 15 aprile e tutta l'area che interessa al circuito sarà interamente chiusa al traffico a partire dalle 20 e 30 del 10 aprile e fino alle 5 e 30 del 15 aprile. Via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Oceano Atlantico e via Laurentina e riaprirà alle 5 e 30 di lunedì 15 aprile. Dopo le gare gli operai lavoreranno, sempre di notte, per smantellare le strutture costruite in questi giorni. "Roma Mobilità sta attivando tutti i canali di comunicazione con gli enti coinvolti (Anas e Autostrade per avvisare gli automobilisti su GRA e autostrade verso Roma, WAZE per instradare gli utenti su itinerari alternativi alla Colombo. Previsti itinerari alternativi per minimizzare l'impatto sulla viabilità (Ardeatina, Laurentina, Ostiense-via del Mare, autostrada Roma-Fiumicino)", si legge in una nota.

Le modifiche ai percorsi dei bus Atac

Queste le modifiche alla circolazioni dei bus secondo quanto pubblicato sul sito Roma Mobilità: