Allerta per il fiume Tevere, che ieri ha superato i livelli di guardia. Per questo è stata disposta la chiusura degli accessi alle banchine. La stessa decisione è stata presa anche per il fiume Aniene. Ieri il Centro Funzionale Regionale, in un'informativa emessa alle 16 e 40, comunicava che, a seguito delle piogge che hanno interessato il bacino del Tevere e dei suoi affluenti, si prevede che per la giornata di oggi, giovedì 28 dicembre, i livelli idrici del fiume potranno interessare parzialmente le banchine del tratto urbano nelle zone più depresse.

Chiuse le banchine del Tevere, allagate dall'acqua.

Il livello delle acque del fiume registrato alla stazione di Ripetta alle ore 16.40 di ieri era pari a 5,16 metri con tendenza ad un lieve incremento. La quota di incipiente allagamento delle banchine nel tratto urbano presso la stazione idrometrica di Ripetta è stata individuata a 7 metri. "A tal fine – continuava la nota – si chiede al comando di polizia locale di verificare la presenza eventuale di persone sulle banchine di magra del fiume Tevere e disporre la chiusura degli accessi alle banchine". Oggi l'idrometro di Ripetta segnava 7,56 alle 14 e 7,46 metri alle 15. Il livello del fiume, a meno di nuovi nubifragi, dovrebbe continuare a calare lentamente.