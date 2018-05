Un furto avvenuto nella notte a Roma ha fatto scattare un'ulteriore allerta sicurezza, già comunque ai massimi livelli per via del concertone del primo maggio e della partita di Champions league di domani tra Roma e Liverpool. Ignoti hanno rubato un compattatore dell'Ama, la municipalizzata che si occupa della raccolta di rifiuti. Il furto è avvenuto intorno alle 22 in viale del Campo Boario, nel quadrante delle Terme di Caracalla. La particolarità del furto è legata ai permessi di cui dispone il mezzo: il compattatore può infatti accedere alla zona a traffico limitato del centro storico e in tutte le altre strade interdette al traffico. Il rischio, non elevato ma nemmeno inesistente, è che qualcuno possa dunque utilizzare il mezzo di raccolta rifiuti per accedere alle zone interdette.

Dal furto è derivato dunque un ulteriore livello di attenzione per tutte le forze impiegate nel dispositivo antiterrorismo: militari dell'esercito, carabinieri, poliziotti e vigili urbani sono stati allertati per cercare di individuare il mezzo rubato, mentre tutte le zone interdette al traffico restano presidiate – come era stato già deciso anche prima di quanto avvenuto – dalle forze dell'ordine. Anche gli stessi operatori dell'Atac e dell'Ama sono stati invitati a prestare la massima attenzione: a ogni cambio turno le sale radio ripetono targa (Ax822tz) e modello del veicolo rubato (un autocarro Iveco), nella speranza che qualcuno lo possa aver notato.

in foto: Il messaggio diffuso da Atac e Ama

La prima delle due giornate di massima allerta per la Capitale sta comunque procedendo senza particolari problemi. In trentamila stanno assistendo al tradizionale concertone del primo maggio in piazza San Giovanni, il cui accesso è stato delimitato e consentito solo da quattro varchi. Altre migliaia di persone hanno accolto invece il Papa, in pellegrinaggio al santuario del Divino Amore, nella periferia sud della Capitale. Anche in questo caso le misure di sicurezza previste sono state imponenti, con soli due varchi d'accesso all'area. Domani si capirà se il dispositivo messo a punto per la sicurezza reggerà all'urto dei circa cinquemila tifosi del Liverpool che invaderanno la Capitale per la semifinale di ritorno di Champions league.