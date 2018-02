in foto: Allerta neve anche ad Amatrice – foto di repertorio

In vista dell'ondata di freddo polare che investirà tutto il Lazio tra domenica e lunedì, il dipartimento regionale della Protezione Civile ha inviato i comuni del territorio ad attuare i Piani d'Emergenza per fronteggiare il rischio di precipitazioni nevose previste anche in pianura, sul litorale e sulla città di Roma. Secondo i dati della Regione le risorse disponibili comprendono 63 lame spazzaneve, 115 Pick-Up idonei al servizio neve, 75 mezzi polifunzionali con assetto neve, 35 turbine a mano, 219 mezzi spargisale. Nella sala operativa permanente della Regione Lazio saranno presenti già da domenica i tecnici dell'Azienda Strade Lazio (Astral) e rappresentanti dei Vigili del Fuoco. Considerate le possibili gelate l'Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio, in accordo con la stessa Astral, ha disposto quantitativi di sale stoccati in diversi punti della regione.

Volontari in azione anche nelle zone colpite dal terremoto del 2016.

Situazione monitorata anche nelle zone colpite dal devastante terremoto dell'agosto 2016. Ai volontari già presenti in quelle zone si uniranno altre cinque squadre provenienti dalle altre province. Stando a quanto riportano i principali siti di previsioni meteorologiche, le nevicate potrebbero verificarsi nella notte tra domenica e lunedì in diverse zone della regione.