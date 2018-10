in foto: La strada allagata

Allerta Meteo anche a Viterbo che chiude le scuole in vista dell'ondata di maltempo prevista per lunedì 29 ottobre. Il sindaco Giovanni Arena ha firmato l'ordinanza per la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado scuole in seguito all'ultimo bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione civile. "Per evitare il disagio di una comunicazione trasmessa tardivamente nella mattinata di domani – ha spiegato il sindaco Arena – ho preferito predisporre subito l'ordinanza di chiusura in modo da far organizzare per tempo le famiglie". E scuole chiuse anche nei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano.

"L"ultimo bollettino della Protezione Civile mostra un quadro in netto peggioramento – dicono – Abbiamo atteso questa ultima comunicazione proprio per avere dati certi e non dover chiudere le scuole senza che ci fossero reali motivi di preoccupazione".