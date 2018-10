L'allerta meteo arancione su Roma e sul Lazio potrebbe determinare ordinanze sindacali di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 29. Al momento nulla c'è all'orizzonte e dal Comune di Roma la centrale rischi meteo monitora ora dopo ora l'andamento delle perturbazioni allo scopo di garantire il corretto e completo funzionamento di uffici pubblici e istituti scolastici. Tuttavia se il maltempo dovesse intensificare non sarebbe peregrina l'ipotesi di uno stop di 24 ore delle lezioni, come peraltro accaduto la scorsa settimana in molte città italiane, soprattutto al sud, allo scopo di tutelare gli studenti, gli insegnanti e il personale Ata dai problemi derivanti da una ‘bomba d'acqua‘ ipotizzata dalle previsioni meteo.

Al momento ci sono 150 interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma, di cui l'80 per cento per condizioni meteo avverse, registrati dalle 20 di ieri sera. A causa dei forti venti si registrano cadute di tegole dai tetti, alberi e rami pericolanti, insegne pubblicitarie e pali (di Enti Pubblici) pericolanti.