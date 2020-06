Previsti ancora temporali per il pomeriggio di oggi, ma soprattutto sulle zone interne della regione, sull'appennino e in generale in provincia di Rieti. Per questo la Protezione Civile del Lazio ha emanato un avviso di allerta meteo valido per sei ore (quindi dal pomeriggio alla tarda serata di oggi, 17 giugno). Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sulle zone interne e appenniniche con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti". Per quanto riguarda la città e la provincia di Roma non sono previste altre precipitazioni. Il cielo, anzi, sarà sereno già dal tardo pomeriggio.

Domani cielo sereno su Roma e provincia

Nella giornata di domani, giovedì 18 luglio, il cielo sarà sereno e le temperature dovrebbero mantenersi tra i 15 e i 25 gradi. Anche il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato dal bel tempo. Per quanto riguarda l'intera penisola il bollettino meteo della Protezione Civile prevede per domani precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Trentino Alto Adige, Veneto, settori alpini e prealpini della Lombardia, Valle d'Aosta, settori alpini e pedemontani del Piemonte, Valle d'Aosta, entroterra ligure, Appennino emiliano ed alta Toscana, in locale sconfinamento sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Veneto centro-settentrionale e Trentino Alto Adige. Nessuna variazione significativa per le temperature".