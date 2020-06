in foto: foto di repertorio

Allerta meteo su tutto il Lazio per l'arrivo di forti temporali a partire dalla tarda notte dell'8 giugno e per tutta la mattinata di lunedì. La Protezione Civile del Lazio ha emesso "oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 8 giugno, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri". Così si legge in una nota diffusa dalla Protezione Civile.

Le previsioni del tempo per la settimana

Per quanto riguarda la città di Roma sono previsti temporali, anche di forte intensità, per tutta la mattinata di domani, lunedì 8 giugno. Martedì 9 giugno previsto bel tempo, ma le piogge dovrebbero tornare già nella tarda mattinata di mercoledì 10 giugno. Per il momento le previsioni per il prossimo fine settimana parlano di tempo variabile, ma senza piogge. Temperature massime e minime in calo, con le massime che non dovrebbero mai superare il 25/26 gradi nelle ore più calde della giornata.