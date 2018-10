in foto: Foto di repertorio

Potrebbe essere una giornata difficile quella di domani, venerdì 12 ottobre, a Roma. Perché ai disagi provocati dallo sciopero dei trasporti che coinvolgerà i dipendenti Atac, si potrebbero aggiungere quelli causati dal maltempo. Per domani vengono segnalate ancora condizioni di spiccata instabilità. Nel bollettino nazionale di criticità e di allerta della Protezione Civile è stata valutata l'allerta arancione per bacini settentrionali del Lazio. L'allerta resterà gialla sul resto del Lazio.

Resta confermato per domani lo sciopero Atac di 24 ore promosso dal sindacato Cambia-Menti M410. Per questo il Campidoglio ha deciso che non saranno attive le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione, ribadisce l'amministrazione capitolina, è stata presa dal Comune per agevolare la mobilità durante lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore che interesserà la rete Atac. Sospesi invece gli scioperi dei lavoratori di Roma Tpl e di quelli di Cotral.