Dopo settimane di clima mite per essere inverno, come annunciato tornano piogge e freddo. Su Roma e sul Lazio da questa sera e per tutta la giornata di domani previste piogge, localmente anche con carattere di violento temporale. Previsti anche fulmini e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo dalla serata di oggi, e per tutta la giornata di domani mercoledì 7 febbraio.

"Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Lazio meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. – si legge in una nota – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità con il seguente tipo di rischio: idrogeologico per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".