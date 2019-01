in foto: Temporale con lampi e tuoni (Immagine La Presse)

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile di Roma ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda serata di oggi lunedì 21 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore" possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. "Sui settori settentrionali e orientali le precipitazioni risulteranno nevose al di sopra dei 300-600 metri.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". si legge in una nota. In base alle previsioni è stato emesso un allarme di Criticità Codice Giallo "per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta". Maltempo e piogge non toglieranno il disturbo prima di giovedì. Le temperature in discesa porteranno a possibili nevicate anche in bassa quota.