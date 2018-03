Oggi, dopo un breve break di sole durato solo un paio di giorni, è tornato il maltempo su Roma e il Lazio. Cielo coperto e temperature in discesa, e da questa sera e per tutta la giornata attese nuove precipitazioni con relativa allerta meteo. Da oggi pomeriggio e per le prossime 30 ore attese "precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali specie sui settori costieri, e mareggiate lungo le coste esposte". Pioggia e maltempo non abbonderanno la capitale e la regione almeno fino a martedì della prossima settimana, guastando il week end di turisti e romani.

Il Centro Funzionale Regionale "ha valutato una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, su tutte le Zone di Allerta. Si ricorda – prosegue la nota – che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. I cittadini sordi possono contattare la Sala Operativa attraverso l'app gratuita "Pedius".