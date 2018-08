Sarà una domenica di pioggia quella di oggi, 26 agosto 2018. Le previsioni meteorologiche sono concordi nel predire una giornata all'insegna del maltempo. Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile del Lazio, ha emesso un bollettino di allerta meteo per "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Valutata una "Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: A (Bacini Costieri Nord),B (Bacino del Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri) dalle prime ore di domani 26/08/2018 e per le successive 18-24 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".

Dopo una fine di agosto all'insegna del maltempo, con precipitazioni quasi a ritmo quotidiano per i romani, ormai abituati a un clima tropicale con temporali molto intensi ma brevi, la prossima settimana sarà all'insegna del sole e del bel tempo ma con le temperature massime e minime in flessione.