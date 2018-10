in foto: Foto di repertorio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, domenica 28 ottobre, e per quella di dopodomani, lunedì 29 ottobre. Previsti forti temporali in tutta la Regione e soprattutto nelle aree a sud sia domani che dopodomani.

Il bollettino meteo della Protezione civile parla, per domani, di precipitazioni "diffuse e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati sulle zone meridionali. Sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati sulle restanti zone. Temperature, in locale sensibile diminuzione le massime al Centro. Mari da molto mossi ad agitati. Venti da forti a burrasca. Simili le previsioni per lunedì, quando sono previste "precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie sulle zone meridionali".

Allerta arancione da mezzanotte

L'Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l'allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica "arancione" dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di lunedì. L'Agenzia ha provveduto a richiamare l'attenzione dei Sindaci sulla necessità di attivare i piani di emergenza comunali ed informare la popolazione sui rischi connessi all'attuale fase di