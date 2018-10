in foto: La violenta grandinata di due giorni fa

Tra oggi, domani e dopodomani sulla Capitale splenderà il sole e le temperature, seppur in diminuzione rispetto alle scorse settimane, saranno miti almeno nelle ore del giorno. Nel fine settimana, però, annunciano i meteorologi del sito IlMeteo.it, è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteo.

Da sabato, spiegano i meteorologi, arriverà "una forte perturbazione atlantica, sospinta da venti nordoccidentali e alimentata da forte Scirocco, colpirà le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse e abbondanti, in particolar modo sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Friuli Venezia Giulia. Domenica la perturbazione raggiungerà anche le regioni centrali con forti temporali e nubifragi attesi sulla Toscana, sul Lazio anche a Roma e sulle Marche. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti con rischio di alluvioni lampo su molte regioni". Brutto tempo previsto anche per quanto riguarda la giornata di lunedì. Dopo la fortissima grandinata di due sere fa, a Roma l'allerta è massima per il pericolo di altre fortissime precipitazioni che potrebbero causare disagi.