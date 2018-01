Torna il maltempo su Roma e sul Lazio. Stasera tornano le nuvole sulla capitale e sulla regione, mentre dalla giornata di domani – martedì 9 gennaio – tornerà la pioggia. Previsti anche violenti temporali. Il Centro Funzionale della Regione Lazio ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo, per violenti rovesci e temporali. L'allerta sarà in vigore dalle 6.00 del mattino e per le successive 18-24 ore.

"Un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). – si legge in una nota – I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570 ed i numeri: 06.94528919 -20 -24 -25".