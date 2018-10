Raffiche di vento fortissimo stanno soffiando in queste ore sulla Capitale ma, almeno per il momento, l’atteso nubifragio non c’è stato. Grandi disagi in città si stanno verificando soprattutto a causa dei molti alberi caduti in quasi tutti i quartieri della Capitale. Per questo i presidi degli istituti romani chiedono alla sindaca Virginia Raggi di valutare la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30 ottobre 2018.

“Date le criticità rilevate in diverse scuole di Roma, con intonaci caduti e alberi precipitati nelle aree esterne, chiediamo che la situazione sia presa in attenta considerazione dal Comune, prevedendo eventualmente la chiusura delle scuole anche domani. In tal caso chiediamo che la decisione sia ufficializzata tempestivamente dal Campidoglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Ovviamente andranno anche rimossi tutti i detriti e i rami tidagli spazi degli istituti", dichiara all’agenzia Ansa il presidente dell'Associazione nazionale Presidi del Lazio Mario Rusconi. Secondo il professor Rusconi “in un istituto di via del Rugantino un albero ha addirittura sfondato i vetri di una classe". Per il momento, comunque, Il Campidoglio non ha ancora preso una decisione in merito alla giornata di domani, ma ha chiesto ai cittadini di “limitare gli spostamenti”.