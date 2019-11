in foto: Foto di repertorio

Domani, venerdì 8 novembre, sarà una giornata caratterizzata da un fortissimo maltempo per quanto riguarda la città di Roma e il Lazio in generale. La protezione civile non ha ancora diramato un'allerta meteo per le prossime 24 ore, ma è probabile che lo faccia nel corso della giornata di oggi. I principali siti di previsioni meteo sono concordi nell'affermare che domani, intorno all'ora di pranzo e nel corso del primo pomeriggio, potrebbe abbattersi su Roma un temporale di fortissima intensità. Il sito IlMeteo.it prevede piogge abbondantissime in città intorno alle 13 di domani e il sito 3BMeteo.com parla di piogge forti tra le 12 e le 13. Tempo ancora perturbato nelle giornate di sabato 9, soprattutto, e in quella di domenica 10 novembre. L'instabilità dovrebbe caratterizzare anche l'inizio della prossima settimana.

Le previsioni del tempo per domani a Roma

Secondo il bollettino meteo della Protezione civile di Roma e del Lazio la giornata di domani, 8 novembre, sarà caratterizzata da precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali anche interni della regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Deboli, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori orientali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". I mari saranno da molto mossi ad agitati, mentre le temperature massime e minime non subiranno variazioni di rilievo. Venti da forti a burrasca "a prevalente componente occidentale".