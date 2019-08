Non vi fate ingannare dal cielo limpido e dal caldo: il maltempo è dietro l'angolo. Già dal pomeriggio di oggi – giovedì 29 agosto – e per la giornata di domani, il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteorologica, per possibili violenti temporali che potrebbero colpire la capitale e il resto del Lazio. Ma la vera svolta è prevista per il week end, con piogge e temporali soprattutto al Centro Sud. Nonostante le temperature che rimarranno sopra la media, un primo assaggio di cielo autunnale: "Il mese di settembre si aprirà all'insegna del maltempo in gran parte del Paese, a causa di due perturbazioni che colpiranno l'Italia tra sabato e lunedì. Secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, "a rischio saranno, inizialmente, le aree montuose e interne: a livello di regioni, sabato il maltempo colpiràprincipalmente la Sardegna, tra domenica pomeriggio e l'inizio della prossima settimana il Centronord e la Sicilia".

L'allerta meteo per violenti temporali estivi

"Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile in data 29 agosto riporta una valutazione di Criticità codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle seguenti Zone di Allerta del Lazio: B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri), dal pomeriggio del 29 agosto e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di venerdì 30 agosto per le successive 6 ore – si legge in una nota diramata poco fa – Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".