Allerta Meteo Roma e Lazio sabato 23 novembre: forti temporali in arrivo

Diramata un’allerta meteo per Roma e per il Lazio per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 23 novembre, e quella di domenica, 24 novembre. Secondo le previsioni del tempo, sono in arrivo forti temporali e venti di burrasca sulla Capitale e in generale su tutta la regione.